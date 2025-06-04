  1. Pradžia
hrk
HRK - Croatian Kuna

Croatian Kuna yra Kroatija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Croatian Kuna valiutos kursas yra HRK į USD kursas. Valiutos kodas Kunų yra HRK, o valiutos simbolis yra kn. Žemiau rasite Croatian Kuna kursus ir valiutos konverterį.

Kroatijos kuna (HRK) buvo pakeista euru (EUR) 2013 m. sausio 1 d. Kuna nebepriimama kaip teisėta mokėjimo priemonė nuo 2023 m. sausio 14 d.

Croatian Kuna statistika

PavadinimasCroatian Kuna
Simboliskn
Smulkesnis vienetas1/100 = lipa
Smulkesnio vieneto simbolislp
Populiariausia HRK konversijaHRK į USD
Populiariausia HRK diagramaHRK į USD diagrama

Croatian Kuna profilis

MonetosDažnai naudojama: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Retai naudojama: lp1, lp2, kn25
BanknotaiDažnai naudojama: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Centrinis bankasKroatijos nacionalinis bankas
Vartotojai
Kroatija

