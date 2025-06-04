HRK - Croatian Kuna
Croatian Kuna yra Kroatija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Croatian Kuna valiutos kursas yra HRK į USD kursas. Valiutos kodas Kunų yra HRK, o valiutos simbolis yra kn. Žemiau rasite Croatian Kuna kursus ir valiutos konverterį.
Kroatijos kuna (HRK) buvo pakeista euru (EUR) 2013 m. sausio 1 d. Kuna nebepriimama kaip teisėta mokėjimo priemonė nuo 2023 m. sausio 14 d.
Croatian Kuna statistika
|Pavadinimas
|Croatian Kuna
|Simbolis
|kn
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = lipa
|Smulkesnio vieneto simbolis
|lp
|Populiariausia HRK konversija
|HRK į USD
|Populiariausia HRK diagrama
|HRK į USD diagrama
Croatian Kuna profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Retai naudojama: lp1, lp2, kn25
|Banknotai
|Dažnai naudojama: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Centrinis bankas
|Kroatijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Kroatija
Kroatija
Kodėl domitės HRK?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17642
|▼
|GBP / EUR
|1.14661
|▲
|USD / JPY
|156.661
|▲
|GBP / USD
|1.34889
|▼
|USD / CHF
|0.790148
|▲
|USD / CAD
|1.36689
|▼
|EUR / JPY
|184.299
|▲
|AUD / USD
|0.670839
|▲