HUF - Hungarian Forint

Hungarian Forint yra Vengrija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Hungarian Forint valiutos kursas yra HUF į USD kursas. Valiutos kodas Forintai yra HUF, o valiutos simbolis yra Ft. Žemiau rasite Hungarian Forint kursus ir valiutos konverterį.

Hungarian Forint statistika

PavadinimasHungarian Forint
SimbolisFt
Smulkesnis vienetas1/100 = fillér
Smulkesnio vieneto simbolisfillér
Populiariausia HUF konversijaHUF į USD
Populiariausia HUF diagramaHUF į USD diagrama

Hungarian Forint profilis

MonetosDažnai naudojama: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
BanknotaiDažnai naudojama: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Centrinis bankasVengrijos nacionalinis bankas
Vartotojai
Vengrija

