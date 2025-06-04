HUF - Hungarian Forint
Hungarian Forint yra Vengrija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Hungarian Forint valiutos kursas yra HUF į USD kursas. Valiutos kodas Forintai yra HUF, o valiutos simbolis yra Ft. Žemiau rasite Hungarian Forint kursus ir valiutos konverterį.
Hungarian Forint statistika
|Pavadinimas
|Hungarian Forint
|Simbolis
|Ft
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = fillér
|Smulkesnio vieneto simbolis
|fillér
|Populiariausia HUF konversija
|HUF į USD
|Populiariausia HUF diagrama
|HUF į USD diagrama
Hungarian Forint profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Centrinis bankas
|Vengrijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Vengrija
Kodėl domitės HUF?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17642
|▼
|GBP / EUR
|1.14661
|▲
|USD / JPY
|156.661
|▲
|GBP / USD
|1.34889
|▼
|USD / CHF
|0.790148
|▲
|USD / CAD
|1.36689
|▼
|EUR / JPY
|184.299
|▲
|AUD / USD
|0.670839
|▲