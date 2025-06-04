VEF - Venezuelan Bolívar
Venezuelan Bolívar yra Venesuela valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Venezuelan Bolívar valiutos kursas yra VEF į USD kursas. Valiutos kodas Bolivarai yra VEF, o valiutos simbolis yra Bs. Žemiau rasite Venezuelan Bolívar kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Bolivar Fuerte turi du oficialius kursus.
2017 m. gegužės mėn. Venesuelos vyriausybė pakeitė savo daugiapakopę oficialią Venesuelos valiutos keitimo sistemą, kaip buvo paskelbta vyriausybės 2016 m. kovo mėn.
„Būtinos“ prekės keičiasi fiksuotu vidutiniu rinkos kursu 9.9875 VEF/USD. Šis kursas vadinamas „DIPRO“. Venesuelos vyriausybė nusprendžia, kurios „būtinos“ prekės atitinka šį kursą. Jos apima importą, susijusį su maisto ir medicinos sektoriais, taip pat kai kurias naftos sektoriaus įmones.
Importas, kurį vyriausybė paskyrė kaip „nebūtinas“, yra taikomas naujai sistemai, vadinamai „DICOM“, kurioje kursas turėtų kisti laikui bėgant. 2017 m. lapkričio 7 d. DICOM sistemos vidutinis rinkos kursas buvo 3,340.819 VEF/USD. DICOM kursai skelbiami Venesuelos centrinio banko svetainėje TIPO DE CAMBIO čia: http://www.bcv.org.ve/ arba čia: https://www.dicom.gob.ve/
Dėl didelio infliacijos lygio Venesueloje per pastaruosius kelerius metus rinkoje yra didelė paklausa JAV doleriams (USD). Tačiau oficialus prieiga prie JAV dolerių Venesueloje yra ribota, todėl susidarė trečiasis (neoficialus) juodosios rinkos valiutos keitimo kursas, kuris buvo vertinamas apie 40,000 VEF/USD (2017 m. lapkritis). Juodosios rinkos kursas per pastaruosius metus greitai augo (2016 m. sausis: 833, 2016 m. birželis: 997, 2017 m. sausis: 3164, 2017 m. birželis: 6112).
Situacija Venesueloje greitai keičiasi, o XE svetainėje ir mūsų programėlėse pateikiamas tik DIPRO kursas.
Venezuelan Bolívar statistika
|Pavadinimas
|Venezuelan Bolívar
|Simbolis
|Bs.
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = céntimo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia VEF konversija
|VEF į USD
|Populiariausia VEF diagrama
|VEF į USD diagrama
Venezuelan Bolívar profilis
|Pravardės
|bolo(s), luca(s)
|Monetos
|Dažnai naudojama: 10¢, 25¢, 50¢, Bs.1
Retai naudojama: 5¢, 1¢, 12.5¢
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Bs.2, Bs.5, Bs.10, Bs.20, Bs.50, Bs.100
|Centrinis bankas
|Venesuelos centrinis bankas
|Vartotojai
Venesuela
Venesuela
Kodėl domitės VEF?
Aš noriu...Prenumeruoti VEF el. pašto atnaujinimusGauti VEF kursus savo telefoneGauti VEF valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17736
|▼
|GBP / EUR
|1.14620
|▼
|USD / JPY
|156.568
|▲
|GBP / USD
|1.34949
|▼
|USD / CHF
|0.789535
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670907
|▲