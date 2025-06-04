GNF - Guinean Franc
Guinean Franc yra Gvinėja valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Guinean Franc valiutos kursas yra GNF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra GNF, o valiutos simbolis yra FG. Žemiau rasite Guinean Franc kursus ir valiutos konverterį.
Guinean Franc statistika
|Pavadinimas
|Guinean Franc
|Simbolis
|Frankas
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centimas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centimas
|Populiariausia GNF konversija
|GNF į USD
|Populiariausia GNF diagrama
|GNF į USD diagrama
Guinean Franc profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Frankas100, Frankas500, Frankas1000, Frankas5000, Frankas10000
|Centrinis bankas
|Gvinėjos Respublikos centrinis bankas
|Vartotojai
Gvinėja
Gvinėja
Kodėl domitės GNF?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti GNF el. pašto atnaujinimusGauti GNF kursus savo telefoneGauti GNF valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14667
|▲
|USD / JPY
|156.650
|▲
|GBP / USD
|1.34902
|▼
|USD / CHF
|0.790088
|▲
|USD / CAD
|1.36686
|▼
|EUR / JPY
|184.293
|▲
|AUD / USD
|0.670829
|▲