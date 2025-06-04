  1. Pradžia
GNF - Guinean Franc

Guinean Franc yra Gvinėja valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Guinean Franc valiutos kursas yra GNF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra GNF, o valiutos simbolis yra FG. Žemiau rasite Guinean Franc kursus ir valiutos konverterį.

GNFGvinėjos frankas

Guinean Franc statistika

PavadinimasGuinean Franc
SimbolisFrankas
Smulkesnis vienetas1/100 = Centimas
Smulkesnio vieneto simbolisCentimas
Populiariausia GNF konversijaGNF į USD
Populiariausia GNF diagramaGNF į USD diagrama

Guinean Franc profilis

BanknotaiDažnai naudojama: Frankas100, Frankas500, Frankas1000, Frankas5000, Frankas10000
Centrinis bankasGvinėjos Respublikos centrinis bankas
Vartotojai
Gvinėja

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17646
GBP / EUR1.14667
USD / JPY156.650
GBP / USD1.34902
USD / CHF0.790088
USD / CAD1.36686
EUR / JPY184.293
AUD / USD0.670829

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%