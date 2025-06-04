  1. Pradžia
HTG - Haitian Gourde

Haitian Gourde yra Haitis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Haitian Gourde valiutos kursas yra HTG į USD kursas. Valiutos kodas Gurdes yra HTG, o valiutos simbolis yra G. Žemiau rasite Haitian Gourde kursus ir valiutos konverterį.

htg
HTGHaitiečių gurdas

Haitian Gourde statistika

PavadinimasHaitian Gourde
SimbolisG
Smulkesnis vienetas1/100 = Centimas
Smulkesnio vieneto simbolisCentimas
Populiariausia HTG konversijaHTG į USD
Populiariausia HTG diagramaHTG į USD diagrama

Haitian Gourde profilis

MonetosDažnai naudojama: Centimas5, Centimas10, Centimas20, Centimas50, G1, G5
BanknotaiDažnai naudojama: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Centrinis bankasHaitio Respublikos bankas
Vartotojai
Haitis

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14661
USD / JPY156.661
GBP / USD1.34889
USD / CHF0.790148
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670839

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%