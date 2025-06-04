HTG - Haitian Gourde
Haitian Gourde yra Haitis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Haitian Gourde valiutos kursas yra HTG į USD kursas. Valiutos kodas Gurdes yra HTG, o valiutos simbolis yra G. Žemiau rasite Haitian Gourde kursus ir valiutos konverterį.
Haitian Gourde statistika
|Pavadinimas
|Haitian Gourde
|Simbolis
|G
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centimas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centimas
|Populiariausia HTG konversija
|HTG į USD
|Populiariausia HTG diagrama
|HTG į USD diagrama
Haitian Gourde profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centimas5, Centimas10, Centimas20, Centimas50, G1, G5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Centrinis bankas
|Haitio Respublikos bankas
|Vartotojai
Haitis
Haitis
Kodėl domitės HTG?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti HTG el. pašto atnaujinimusGauti HTG kursus savo telefoneGauti HTG valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17642
|▼
|GBP / EUR
|1.14661
|▲
|USD / JPY
|156.661
|▲
|GBP / USD
|1.34889
|▼
|USD / CHF
|0.790148
|▲
|USD / CAD
|1.36689
|▼
|EUR / JPY
|184.299
|▲
|AUD / USD
|0.670839
|▲