PEN - Peruvian Sol
Peruvian Sol yra Peru valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Peruvian Sol valiutos kursas yra PEN į USD kursas. Valiutos kodas Nuevos Soles yra PEN, o valiutos simbolis yra S/.. Žemiau rasite Peruvian Sol kursus ir valiutos konverterį.
Peruvian Sol statistika
|Pavadinimas
|Peruvian Sol
|Simbolis
|S/.
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Céntimo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Céntimo
|Populiariausia PEN konversija
|PEN į USD
|Populiariausia PEN diagrama
|PEN į USD diagrama
Peruvian Sol profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Centrinis bankas
|Peru centrinis rezervų bankas
|Vartotojai
Peru
Peru
Kodėl domitės PEN?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti PEN el. pašto atnaujinimusGauti PEN kursus savo telefoneGauti PEN valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17722
|▼
|GBP / EUR
|1.14647
|▲
|USD / JPY
|156.577
|▲
|GBP / USD
|1.34965
|▼
|USD / CHF
|0.789858
|▲
|USD / CAD
|1.36712
|▼
|EUR / JPY
|184.325
|▲
|AUD / USD
|0.670974
|▲