pen
PEN - Peruvian Sol

Peruvian Sol yra Peru valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Peruvian Sol valiutos kursas yra PEN į USD kursas. Valiutos kodas Nuevos Soles yra PEN, o valiutos simbolis yra S/.. Žemiau rasite Peruvian Sol kursus ir valiutos konverterį.

Peruvian Sol statistika

PavadinimasPeruvian Sol
SimbolisS/.
Smulkesnis vienetas1/100 = Céntimo
Smulkesnio vieneto simbolisCéntimo
Populiariausia PEN konversijaPEN į USD
Populiariausia PEN diagramaPEN į USD diagrama

Peruvian Sol profilis

MonetosDažnai naudojama: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
BanknotaiDažnai naudojama: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
Centrinis bankasPeru centrinis rezervų bankas
Vartotojai
Peru

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17722
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789858
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.325
AUD / USD0.670974

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%