BND - Bruneian Dollar

Bruneian Dollar yra Brunėjus Darusalamas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bruneian Dollar valiutos kursas yra BND į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BND, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Bruneian Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Bruneian Dollar statistika

PavadinimasBruneian Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia BND konversijaBND į USD
Populiariausia BND diagramaBND į USD diagrama

Bruneian Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas20, Centas50
BanknotaiDažnai naudojama: $1, $5, $10
Centrinis bankasBrunėjaus Darusalamo monetarinė institucija
Vartotojai
Brunėjus Darusalamas

Kodėl domitės BND?

