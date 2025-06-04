BND - Bruneian Dollar
Bruneian Dollar yra Brunėjus Darusalamas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bruneian Dollar valiutos kursas yra BND į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BND, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Bruneian Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Bruneian Dollar statistika
|Pavadinimas
|Bruneian Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia BND konversija
|BND į USD
|Populiariausia BND diagrama
|BND į USD diagrama
Bruneian Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas20, Centas50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $1, $5, $10
|Centrinis bankas
|Brunėjaus Darusalamo monetarinė institucija
|Vartotojai
Brunėjus Darusalamas
Brunėjus Darusalamas
Kodėl domitės BND?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14629
|▼
|USD / JPY
|156.625
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790027
|▲
|USD / CAD
|1.36724
|▼
|EUR / JPY
|184.264
|▲
|AUD / USD
|0.670694
|▲