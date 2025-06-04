  1. Pradžia
MRU - Mauritanian Ouguiya

Mauritanian Ouguiya yra Mauritanija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mauritanian Ouguiya valiutos kursas yra MRU į USD kursas. Valiutos kodas Ouguiyos yra MRU, o valiutos simbolis yra UM. Žemiau rasite Mauritanian Ouguiya kursus ir valiutos konverterį.

MRUMauritanijos ugvija

Mauritanian Ouguiya statistika

PavadinimasMauritanian Ouguiya
SimbolisUM
Smulkesnis vienetas1/5 = Khoums
Smulkesnio vieneto simbolisKhoums
Populiariausia MRU konversijaMRU į USD
Populiariausia MRU diagramaMRU į USD diagrama

Mauritanian Ouguiya profilis

MonetosDažnai naudojama: UM1, UM5, UM10, UM20
Retai naudojama: Khoums1
BanknotaiDažnai naudojama: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Centrinis bankasMauritanijos centrinis bankas
Vartotojai
Mauritanija

