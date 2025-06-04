MRU - Mauritanian Ouguiya
Mauritanian Ouguiya yra Mauritanija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mauritanian Ouguiya valiutos kursas yra MRU į USD kursas. Valiutos kodas Ouguiyos yra MRU, o valiutos simbolis yra UM. Žemiau rasite Mauritanian Ouguiya kursus ir valiutos konverterį.
Mauritanian Ouguiya statistika
|Pavadinimas
|Mauritanian Ouguiya
|Simbolis
|UM
|Smulkesnis vienetas
|1/5 = Khoums
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Khoums
|Populiariausia MRU konversija
|MRU į USD
|Populiariausia MRU diagrama
|MRU į USD diagrama
Mauritanian Ouguiya profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: UM1, UM5, UM10, UM20
Retai naudojama: Khoums1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Centrinis bankas
|Mauritanijos centrinis bankas
|Vartotojai
Mauritanija
Mauritanija
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti MRU el. pašto atnaujinimusGauti MRU kursus savo telefoneGauti MRU valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14651
|▲
|USD / JPY
|156.572
|▲
|GBP / USD
|1.34971
|▼
|USD / CHF
|0.789865
|▲
|USD / CAD
|1.36712
|▼
|EUR / JPY
|184.322
|▲
|AUD / USD
|0.670939
|▲