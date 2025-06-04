ZAR - South African Rand
South African Rand yra Pietų Afrika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias South African Rand valiutos kursas yra ZAR į USD kursas. Valiutos kodas Randas yra ZAR, o valiutos simbolis yra R. Žemiau rasite South African Rand kursus ir valiutos konverterį.
Kaip prekybos centras, Pietų Afrikoje cirkuliavo kelios valiutos. Pirmoji oficiali naudojama valiuta buvo guldenas. Vėlyvaisiais 17 amžiaus metais buvo naudojamas Rixdollar, kuris buvo pirmoji Pietų Afrikos valiuta, įtraukusi popierinius pinigus. Britų okupacijos metu, 1826 m., Kapo kolonija buvo perkelta į sterlingų sistemą, nors kitos valiutos, įskaitant Ispanijos dolerius, JAV dolerius, Prancūzijos frankus ir Indijos rupijas, toliau cirkuliavo. 1921 m. buvo įsteigtas Pietų Afrikos rezervų bankas kaip centrinis bankas. 1961 m. Pietų Afrikos randas pakeitė svarą pagal dešimtainę sistemą. Santykis buvo 2 ZAR už 1 GBP.
South African Rand statistika
|Pavadinimas
|South African Rand
|Simbolis
|R
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|c
|Populiariausia ZAR konversija
|ZAR į USD
|Populiariausia ZAR diagrama
|ZAR į USD diagrama
South African Rand profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: R10, R20, R50, R100, R200
|Centrinis bankas
|Pietų Afrikos rezervų bankas
|Vartotojai
Pietų Afrika, Lesotas, Namibija
Pietų Afrika, Lesotas, Namibija
Kodėl domitės ZAR?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti ZAR el. pašto atnaujinimusGauti ZAR kursus savo telefoneGauti ZAR valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17743
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.552
|▲
|GBP / USD
|1.34958
|▼
|USD / CHF
|0.789382
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.329
|▲
|AUD / USD
|0.670992
|▲