ZAR - South African Rand

South African Rand yra Pietų Afrika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias South African Rand valiutos kursas yra ZAR į USD kursas. Valiutos kodas Randas yra ZAR, o valiutos simbolis yra R. Žemiau rasite South African Rand kursus ir valiutos konverterį.

ZARPietų Afrikos randas

Kaip prekybos centras, Pietų Afrikoje cirkuliavo kelios valiutos. Pirmoji oficiali naudojama valiuta buvo guldenas. Vėlyvaisiais 17 amžiaus metais buvo naudojamas Rixdollar, kuris buvo pirmoji Pietų Afrikos valiuta, įtraukusi popierinius pinigus. Britų okupacijos metu, 1826 m., Kapo kolonija buvo perkelta į sterlingų sistemą, nors kitos valiutos, įskaitant Ispanijos dolerius, JAV dolerius, Prancūzijos frankus ir Indijos rupijas, toliau cirkuliavo. 1921 m. buvo įsteigtas Pietų Afrikos rezervų bankas kaip centrinis bankas. 1961 m. Pietų Afrikos randas pakeitė svarą pagal dešimtainę sistemą. Santykis buvo 2 ZAR už 1 GBP.

South African Rand statistika

PavadinimasSouth African Rand
SimbolisR
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisc
Populiariausia ZAR konversijaZAR į USD
Populiariausia ZAR diagramaZAR į USD diagrama

South African Rand profilis

MonetosDažnai naudojama: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
BanknotaiDažnai naudojama: R10, R20, R50, R100, R200
Centrinis bankasPietų Afrikos rezervų bankas
Vartotojai
Pietų Afrika, Lesotas, Namibija

Kodėl domitės ZAR?

Aš noriu...

