STN - Sao Tomean Dobra

Sao Tomean Dobra yra São Tomė ir Prinsipė valiuta. Valiutos kodas Dobros yra STN, o valiutos simbolis yra Db. Žemiau rasite Sao Tomean Dobra kursus ir valiutos konverterį.

STNSao Tomeo dobra

Sao Tomean Dobra statistika

PavadinimasSao Tomean Dobra
SimbolisDb
Smulkesnis vienetas1/100 = cêntimo
Smulkesnio vieneto simboliscêntimo

Sao Tomean Dobra profilis

MonetosDažnai naudojama: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
BanknotaiDažnai naudojama: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Vartotojai
São Tomė ir Prinsipė

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17719
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789809
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.671036

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%