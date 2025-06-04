STN - Sao Tomean Dobra
Sao Tomean Dobra yra São Tomė ir Prinsipė valiuta. Valiutos kodas Dobros yra STN, o valiutos simbolis yra Db. Žemiau rasite Sao Tomean Dobra kursus ir valiutos konverterį.
Sao Tomean Dobra statistika
|Pavadinimas
|Sao Tomean Dobra
|Simbolis
|Db
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = cêntimo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|cêntimo
Sao Tomean Dobra profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Vartotojai
São Tomė ir Prinsipė
São Tomė ir Prinsipė
Kodėl domitės STN?
