RWF - Rwandan Franc
Rwandan Franc yra Ruanda valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Rwandan Franc valiutos kursas yra RWF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra RWF, o valiutos simbolis yra R₣. Žemiau rasite Rwandan Franc kursus ir valiutos konverterį.
Rwandan Franc statistika
|Pavadinimas
|Rwandan Franc
|Simbolis
|Frankas
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centimas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centimas
|Populiariausia RWF konversija
|RWF į USD
|Populiariausia RWF diagrama
|RWF į USD diagrama
Rwandan Franc profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Frankas100, Frankas500, Frankas1000, Frankas5000
|Vartotojai
Ruanda
Ruanda
Kodėl domitės RWF?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti RWF el. pašto atnaujinimusGauti RWF kursus savo telefoneGauti RWF valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17728
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.537
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789782
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671072
|▲