RWF - Rwandan Franc

Rwandan Franc yra Ruanda valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Rwandan Franc valiutos kursas yra RWF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra RWF, o valiutos simbolis yra R₣. Žemiau rasite Rwandan Franc kursus ir valiutos konverterį.

RWFRuandos frankas

Rwandan Franc statistika

PavadinimasRwandan Franc
SimbolisFrankas
Smulkesnis vienetas1/100 = Centimas
Smulkesnio vieneto simbolisCentimas
Populiariausia RWF konversijaRWF į USD
Populiariausia RWF diagramaRWF į USD diagrama

Rwandan Franc profilis

BanknotaiDažnai naudojama: Frankas100, Frankas500, Frankas1000, Frankas5000
Vartotojai
Ruanda

