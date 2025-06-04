SEK - Swedish Krona
Swedish Krona yra Švedija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Swedish Krona valiutos kursas yra SEK į USD kursas. Valiutos kodas Kronos yra SEK, o valiutos simbolis yra kr. Žemiau rasite Swedish Krona kursus ir valiutos konverterį.
Ankstyvoji valiuta Švedijoje
Viduramžių laikotarpiu Švedija naudojo sidabro valiutą. Tačiau 1625 m. buvo pristatytos vario monetos, o valiutos sistema buvo pakeista į bimetalinį standartą. 1745 m. Švedija sustabdė savo vario standartą, išleido neatšaukiamas banknotus ir įvedė nekeičiamos popierinės valiutos standartą. Dėl infliacijos ir didelių ekonominių problemų valiuta nuvertėjo, o Švedija 1776 m. grįžo prie sidabro standarto sistemos.
Nuo švedų Riksdalerio iki švedų Kronos
Valiuta, naudojama nuo 17-ojo amžiaus iki 1873 m., buvo Riksdaleris. Sistema buvo gana sudėtinga, subvienetai sudarė markas, öres, pennings, skillingars ir runstyckens. 1855 m. Švedija priėmė dešimtainę sistemą, kai pristatė naują Riksdalerio versiją: Risksdaler Riksmynt. Švedų krona pirmą kartą atsirado, kai Švedija sutiko prisijungti prie Skandinavijos monetarinės sąjungos 1873 m., kartu su Danija ir Norvegija. Visos dalyvaujančios šalys fiksavo savo valiutas prieš auksą lygiomis dalimis, kad sukurtų monetarinį stabilumą. Ši sąjunga truko iki Pirmojo pasaulinio karo, kai šalys prarado savo ryšius su auksu. Švedija išlaikė kronos valiutą po monetarinės sąjungos išardymo.
SEK ir euras
Pagal 1994 m. Priėmimo sutartį, Švedija turėtų prisijungti prie euro zonos ir priimti eurą. Tačiau 2003 m. buvo surengtas referendumas, kurio rezultatai parodė 56% prieštaravimą prisijungimui. Vis dar vyksta daug diskusijų, ar tai būtų geriausias interesas šaliai prisijungti, ir todėl buvo atidėtas euro priėmimas.
Swedish Krona statistika
|Pavadinimas
|Swedish Krona
|Simbolis
|kr
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = ören (nutrauktas)
|Smulkesnio vieneto simbolis
|ören (nutrauktas)
|Populiariausia SEK konversija
|SEK į USD
|Populiariausia SEK diagrama
|SEK į USD diagrama
Swedish Krona profilis
|Pravardės
|spänn, stålar, slant, bagare, bagis, pix, daler, para, lök, papp, riksdaler
|Monetos
|Dažnai naudojama: kr1, kr5, kr10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: kr20, kr50, kr100, kr200, kr500
Retai naudojama: kr1000
|Centrinis bankas
|Švedijos centrinis bankas
|Vartotojai
Švedija
Švedija
Kodėl domitės SEK?
