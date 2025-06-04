  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. LUNA

luna
LUNA - Terra

Valiutos kodas Terra yra LUNA. Žemiau rasite Terra kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti LUNA kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.

Pasirinkite valiutą

luna
LUNATerra

Terra informacija
Terra yra atviro kodo blokų grandinės platforma algoritminiams stabiliesiems pinigams, kurie yra susieti su tradiciniais fiat. Luna, vietinė Terra blokų grandinės tinklo žetonas, pasiekė naują visų laikų rekordą – 90 USD, pratęsdama pelną keturis mėnesius iš eilės ir nepaisydama silpnumo platesniame alternatyvių monetų rinkoje.

Risks in Using Terra
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymiškai reglamentuojamos. Buvo incidentų, kai internetiniai kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.

Terra istorija
Chainlink buvo sukurtas 2017 m. Sergey Nazarov ir Steve Ellis, kurie kartu parašė baltąją knygą, pristatančią Chainlink protokolą ir tinklą su Kornelio universiteto profesoriumi Ari Juels tuo pačiu metu. Chainlink veikia kaip „tiltas“ tarp blokų grandinės ir užblokų aplinkų. Tinklas, kuris aptarnauja išmaniuosius kontraktus, buvo oficialiai pristatytas 2019 m.

Relevant Links
Daugiau informacijos rasite žemiau pateiktuose nuorodose.

Terra statistika

PavadinimasTerra
Smulkesnis vienetas1/100 = N/A
Smulkesnio vieneto simbolisN/A

Kodėl domitės LUNA?

Aš noriu...

Gauti LUNA valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17701
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.584
GBP / USD1.34950
USD / CHF0.789972
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.301
AUD / USD0.670922

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%