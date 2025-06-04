LUNA - Terra
Valiutos kodas Terra yra LUNA. Žemiau rasite Terra kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti LUNA kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
Terra informacija
Terra yra atviro kodo blokų grandinės platforma algoritminiams stabiliesiems pinigams, kurie yra susieti su tradiciniais fiat. Luna, vietinė Terra blokų grandinės tinklo žetonas, pasiekė naują visų laikų rekordą – 90 USD, pratęsdama pelną keturis mėnesius iš eilės ir nepaisydama silpnumo platesniame alternatyvių monetų rinkoje.
Risks in Using Terra
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymiškai reglamentuojamos. Buvo incidentų, kai internetiniai kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Terra istorija
Chainlink buvo sukurtas 2017 m. Sergey Nazarov ir Steve Ellis, kurie kartu parašė baltąją knygą, pristatančią Chainlink protokolą ir tinklą su Kornelio universiteto profesoriumi Ari Juels tuo pačiu metu. Chainlink veikia kaip „tiltas“ tarp blokų grandinės ir užblokų aplinkų. Tinklas, kuris aptarnauja išmaniuosius kontraktus, buvo oficialiai pristatytas 2019 m.
Relevant Links
Daugiau informacijos rasite žemiau pateiktuose nuorodose.
Terra statistika
|Pavadinimas
|Terra
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = N/A
|Smulkesnio vieneto simbolis
|N/A
Kodėl domitės LUNA?
