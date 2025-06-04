BBD - Barbadian or Bajan Dollar
Barbadian or Bajan Dollar yra Barbadosas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Barbadian or Bajan Dollar valiutos kursas yra BBD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BBD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Barbadian or Bajan Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Barbadian or Bajan Dollar statistika
|Pavadinimas
|Barbadian or Bajan Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia BBD konversija
|BBD į USD
|Populiariausia BBD diagrama
|BBD į USD diagrama
Barbadian or Bajan Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas25, $1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrinis bankas
|Barbadoso centrinis bankas
|Vartotojai
Barbadosas
Barbadosas
Kodėl domitės BBD?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti BBD el. pašto atnaujinimusGauti BBD kursus savo telefoneGauti BBD valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17650
|▼
|GBP / EUR
|1.14626
|▼
|USD / JPY
|156.620
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.789999
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.263
|▲
|AUD / USD
|0.670713
|▲