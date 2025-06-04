  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. BBD

bbd
BBD - Barbadian or Bajan Dollar

Barbadian or Bajan Dollar yra Barbadosas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Barbadian or Bajan Dollar valiutos kursas yra BBD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BBD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Barbadian or Bajan Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

bbd
BBDBarbadoso arba bajano doleris

Barbadian or Bajan Dollar statistika

PavadinimasBarbadian or Bajan Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia BBD konversijaBBD į USD
Populiariausia BBD diagramaBBD į USD diagrama

Barbadian or Bajan Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas25, $1
BanknotaiDažnai naudojama: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrinis bankasBarbadoso centrinis bankas
Vartotojai
Barbadosas

Kodėl domitės BBD?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti BBD el. pašto atnaujinimusGauti BBD kursus savo telefoneGauti BBD valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.620
GBP / USD1.34858
USD / CHF0.789999
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.263
AUD / USD0.670713

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%