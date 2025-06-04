  1. Pradžia
mga
MGA - Malagasy Ariary

Malagasy Ariary yra Madagaskaras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Malagasy Ariary valiutos kursas yra MGA į USD kursas. Valiutos kodas Ariary yra MGA, o valiutos simbolis yra Ar. Žemiau rasite Malagasy Ariary kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: žemiau nurodyta MGA norma yra oficiali norma. Galimos MGA normos gali labai skirtis.

mga
MGAMalagazų ariary

Malagasy Ariary statistika

PavadinimasMalagasy Ariary
SimbolisAr
Smulkesnis vienetas1/5 = Iraimbilanja
Smulkesnio vieneto simbolisIraimbilanja
Populiariausia MGA konversijaMGA į USD
Populiariausia MGA diagramaMGA į USD diagrama

Malagasy Ariary profilis

MonetosDažnai naudojama: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
BanknotaiDažnai naudojama: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Centrinis bankasMadagaskaro centrinis bankas
Vartotojai
Madagaskaras

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789922
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.670936

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%