MGA - Malagasy Ariary
Malagasy Ariary yra Madagaskaras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Malagasy Ariary valiutos kursas yra MGA į USD kursas. Valiutos kodas Ariary yra MGA, o valiutos simbolis yra Ar. Žemiau rasite Malagasy Ariary kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: žemiau nurodyta MGA norma yra oficiali norma. Galimos MGA normos gali labai skirtis.
Malagasy Ariary statistika
|Pavadinimas
|Malagasy Ariary
|Simbolis
|Ar
|Smulkesnis vienetas
|1/5 = Iraimbilanja
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Iraimbilanja
|Populiariausia MGA konversija
|MGA į USD
|Populiariausia MGA diagrama
|MGA į USD diagrama
Malagasy Ariary profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Centrinis bankas
|Madagaskaro centrinis bankas
|Vartotojai
Madagaskaras
Madagaskaras
Kodėl domitės MGA?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17712
|▼
|GBP / EUR
|1.14651
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34957
|▼
|USD / CHF
|0.789922
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.307
|▲
|AUD / USD
|0.670936
|▲