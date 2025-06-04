  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. CZK

czk
CZK - Czech Koruna

Czech Koruna yra Čekija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Czech Koruna valiutos kursas yra CZK į USD kursas. Valiutos kodas Kronos yra CZK, o valiutos simbolis yra Kč. Žemiau rasite Czech Koruna kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

czk
CZKČekijos koruna

Czech Koruna statistika

PavadinimasCzech Koruna
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Halėras
Smulkesnio vieneto simbolish
Populiariausia CZK konversijaCZK į USD
Populiariausia CZK diagramaCZK į USD diagrama

Czech Koruna profilis

MonetosDažnai naudojama: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
BanknotaiDažnai naudojama: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
Centrinis bankasČekijos nacionalinis bankas
Vartotojai
Čekija

Kodėl domitės CZK?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti CZK el. pašto atnaujinimusGauti CZK kursus savo telefoneGauti CZK valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.790055
USD / CAD1.36661
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670760

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%