CZK - Czech Koruna
Czech Koruna yra Čekija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Czech Koruna valiutos kursas yra CZK į USD kursas. Valiutos kodas Kronos yra CZK, o valiutos simbolis yra Kč. Žemiau rasite Czech Koruna kursus ir valiutos konverterį.
Czech Koruna statistika
|Pavadinimas
|Czech Koruna
|Simbolis
|Kč
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Halėras
|Smulkesnio vieneto simbolis
|h
|Populiariausia CZK konversija
|CZK į USD
|Populiariausia CZK diagrama
|CZK į USD diagrama
Czech Koruna profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Banknotai
|Dažnai naudojama: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Centrinis bankas
|Čekijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Čekija
Čekija
Kodėl domitės CZK?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17650
|▼
|GBP / EUR
|1.14634
|▼
|USD / JPY
|156.639
|▲
|GBP / USD
|1.34867
|▼
|USD / CHF
|0.790055
|▲
|USD / CAD
|1.36661
|▼
|EUR / JPY
|184.286
|▲
|AUD / USD
|0.670760
|▲