FJD - Fijian Dollar

Fijian Dollar yra Fidžis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Fijian Dollar valiutos kursas yra FJD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra FJD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Fijian Dollar kursus ir valiutos konverterį.

FJDFidžio doleris

Fijian Dollar statistika

PavadinimasFijian Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolis¢
Populiariausia FJD konversijaFJD į USD
Populiariausia FJD diagramaFJD į USD diagrama

Fijian Dollar profilis

BanknotaiDažnai naudojama: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Vartotojai
Fidžis

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17657
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.790043
USD / CAD1.36657
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670813

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%