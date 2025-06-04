FJD - Fijian Dollar
Fijian Dollar yra Fidžis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Fijian Dollar valiutos kursas yra FJD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra FJD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Fijian Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Fijian Dollar statistika
|Pavadinimas
|Fijian Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia FJD konversija
|FJD į USD
|Populiariausia FJD diagrama
|FJD į USD diagrama
Fijian Dollar profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Vartotojai
Fidžis
Fidžis
Kodėl domitės FJD?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti FJD el. pašto atnaujinimusGauti FJD kursus savo telefoneGauti FJD valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17657
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.639
|▲
|GBP / USD
|1.34874
|▼
|USD / CHF
|0.790043
|▲
|USD / CAD
|1.36657
|▼
|EUR / JPY
|184.297
|▲
|AUD / USD
|0.670813
|▲