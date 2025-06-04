AFN - Afghan Afghani
Afghan Afghani yra Afganistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Afghan Afghani valiutos kursas yra AFN į USD kursas. Valiutos kodas Afganai yra AFN, o valiutos simbolis yra ؋. Žemiau rasite Afghan Afghani kursus ir valiutos konverterį.
Afghan Afghani statistika
|Pavadinimas
|Afghan Afghani
|Simbolis
|؋
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Pul
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Pul
|Populiariausia AFN konversija
|AFN į USD
|Populiariausia AFN diagrama
|AFN į USD diagrama
Afghan Afghani profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ؋1, ؋2, ؋5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Centrinis bankas
|Da Afganistan Bankas
|Vartotojai
Afganistanas
Afganistanas
Kodėl domitės AFN?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17742
|▼
|GBP / EUR
|1.14708
|▲
|USD / JPY
|156.501
|▲
|GBP / USD
|1.35059
|▲
|USD / CHF
|0.789045
|▲
|USD / CAD
|1.36553
|▼
|EUR / JPY
|184.267
|▲
|AUD / USD
|0.671476
|▲