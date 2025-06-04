  1. Pradžia
AFN - Afghan Afghani

Afghan Afghani yra Afganistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Afghan Afghani valiutos kursas yra AFN į USD kursas. Valiutos kodas Afganai yra AFN, o valiutos simbolis yra ؋. Žemiau rasite Afghan Afghani kursus ir valiutos konverterį.

Afghan Afghani statistika

PavadinimasAfghan Afghani
Simbolis؋
Smulkesnis vienetas1/100 = Pul
Smulkesnio vieneto simbolisPul
Populiariausia AFN konversijaAFN į USD
Populiariausia AFN diagramaAFN į USD diagrama

Afghan Afghani profilis

MonetosDažnai naudojama: ؋1, ؋2, ؋5
BanknotaiDažnai naudojama: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Centrinis bankasDa Afganistan Bankas
Vartotojai
Afganistanas

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17742
GBP / EUR1.14708
USD / JPY156.501
GBP / USD1.35059
USD / CHF0.789045
USD / CAD1.36553
EUR / JPY184.267
AUD / USD0.671476

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%