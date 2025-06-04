  1. Pradžia
MKD - Macedonian Denar

Macedonian Denar yra Šiaurės Makedonija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Macedonian Denar valiutos kursas yra MKD į USD kursas. Valiutos kodas Denarai yra MKD, o valiutos simbolis yra ден. Žemiau rasite Macedonian Denar kursus ir valiutos konverterį.

MKDMakedonijos denaras

Macedonian Denar statistika

PavadinimasMacedonian Denar
Simbolisден
Smulkesnis vienetas1/100 = Deni
Smulkesnio vieneto simbolisDeni
Populiariausia MKD konversijaMKD į USD
Populiariausia MKD diagramaMKD į USD diagrama

Macedonian Denar profilis

MonetosDažnai naudojama: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
BanknotaiDažnai naudojama: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Centrinis bankasMakedonijos Respublikos nacionalinis bankas
Vartotojai
Šiaurės Makedonija

