MKD - Macedonian Denar
Macedonian Denar yra Šiaurės Makedonija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Macedonian Denar valiutos kursas yra MKD į USD kursas. Valiutos kodas Denarai yra MKD, o valiutos simbolis yra ден. Žemiau rasite Macedonian Denar kursus ir valiutos konverterį.
Macedonian Denar statistika
|Pavadinimas
|Macedonian Denar
|Simbolis
|ден
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Deni
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Deni
|Populiariausia MKD konversija
|MKD į USD
|Populiariausia MKD diagrama
|MKD į USD diagrama
Macedonian Denar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Centrinis bankas
|Makedonijos Respublikos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Šiaurės Makedonija
Šiaurės Makedonija
Kodėl domitės MKD?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17712
|▼
|GBP / EUR
|1.14651
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34957
|▼
|USD / CHF
|0.789922
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.307
|▲
|AUD / USD
|0.670936
|▲