KES - Kenyan Shilling
Kenyan Shilling yra Kenija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Kenyan Shilling valiutos kursas yra KES į USD kursas. Valiutos kodas Šilingai yra KES, o valiutos simbolis yra KSh. Žemiau rasite Kenyan Shilling kursus ir valiutos konverterį.
Kenyan Shilling statistika
|Pavadinimas
|Kenyan Shilling
|Simbolis
|KSh
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|c
|Populiariausia KES konversija
|KES į USD
|Populiariausia KES diagrama
|KES į USD diagrama
Kenyan Shilling profilis
|Pravardės
|Bob
|Monetos
|Dažnai naudojama: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Retai naudojama: c50, c40
|Banknotai
|Dažnai naudojama: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Retai naudojama: KSh10, KSh20
|Centrinis bankas
|Kenijos centrinis bankas
|Vartotojai
Kenija
Kenija
Kodėl domitės KES?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17629
|▼
|GBP / EUR
|1.14654
|▲
|USD / JPY
|156.690
|▲
|GBP / USD
|1.34866
|▼
|USD / CHF
|0.790231
|▲
|USD / CAD
|1.36702
|▼
|EUR / JPY
|184.312
|▲
|AUD / USD
|0.670726
|▲