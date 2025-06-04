  1. Pradžia
KES - Kenyan Shilling

Kenyan Shilling yra Kenija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Kenyan Shilling valiutos kursas yra KES į USD kursas. Valiutos kodas Šilingai yra KES, o valiutos simbolis yra KSh. Žemiau rasite Kenyan Shilling kursus ir valiutos konverterį.

KESKenijos šilingas

Kenyan Shilling statistika

PavadinimasKenyan Shilling
SimbolisKSh
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisc
Populiariausia KES konversijaKES į USD
Populiariausia KES diagramaKES į USD diagrama

Kenyan Shilling profilis

PravardėsBob
MonetosDažnai naudojama: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Retai naudojama: c50, c40
BanknotaiDažnai naudojama: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Retai naudojama: KSh10, KSh20
Centrinis bankasKenijos centrinis bankas
Vartotojai
Kenija

Kodėl domitės KES?

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17629
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.690
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790231
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.312
AUD / USD0.670726

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%