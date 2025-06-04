  1. Pradžia
XCD - East Caribbean Dollar

East Caribbean Dollar yra Rytų Karibai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias East Caribbean Dollar valiutos kursas yra XCD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra XCD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite East Caribbean Dollar kursus ir valiutos konverterį.

East Caribbean Dollar statistika

PavadinimasEast Caribbean Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia XCD konversijaXCD į USD
Populiariausia XCD diagramaXCD į USD diagrama

East Caribbean Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas1, Centas2, Centas5, Centas10, Centas20, $1
Centrinis bankasRytų Karibų centrinis bankas
Vartotojai
Rytų Karibai, Angilija, Antigva ir Barbuda, Dominika, Grenada, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Montseratas

