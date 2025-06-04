XCD - East Caribbean Dollar
East Caribbean Dollar yra Rytų Karibai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias East Caribbean Dollar valiutos kursas yra XCD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra XCD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite East Caribbean Dollar kursus ir valiutos konverterį.
East Caribbean Dollar statistika
|Pavadinimas
|East Caribbean Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia XCD konversija
|XCD į USD
|Populiariausia XCD diagrama
|XCD į USD diagrama
East Caribbean Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas1, Centas2, Centas5, Centas10, Centas20, $1
|Centrinis bankas
|Rytų Karibų centrinis bankas
|Vartotojai
Rytų Karibai, Angilija, Antigva ir Barbuda, Dominika, Grenada, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Montseratas
