BDT - Bangladeshi Taka
Bangladeshi Taka yra Bangladešas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bangladeshi Taka valiutos kursas yra BDT į USD kursas. Valiutos kodas Takas yra BDT, o valiutos simbolis yra ৳. Žemiau rasite Bangladeshi Taka kursus ir valiutos konverterį.
Bangladeshi Taka statistika
|Pavadinimas
|Bangladeshi Taka
|Simbolis
|Tk
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = poisha
|Smulkesnio vieneto simbolis
|poisha
|Populiariausia BDT konversija
|BDT į USD
|Populiariausia BDT diagrama
|BDT į USD diagrama
Bangladeshi Taka profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Tk1, Tk2, Tk5
Retai naudojama: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Retai naudojama: Tk1
|Centrinis bankas
|Bangladešo bankas
|Vartotojai
Bangladešas
Bangladešas
Kodėl domitės BDT?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti BDT el. pašto atnaujinimusGauti BDT kursus savo telefoneGauti BDT valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14629
|▼
|USD / JPY
|156.625
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790027
|▲
|USD / CAD
|1.36724
|▼
|EUR / JPY
|184.264
|▲
|AUD / USD
|0.670694
|▲