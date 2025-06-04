  1. Pradžia
BDT - Bangladeshi Taka

Bangladeshi Taka yra Bangladešas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bangladeshi Taka valiutos kursas yra BDT į USD kursas. Valiutos kodas Takas yra BDT, o valiutos simbolis yra ৳. Žemiau rasite Bangladeshi Taka kursus ir valiutos konverterį.

Bangladeshi Taka statistika

PavadinimasBangladeshi Taka
SimbolisTk
Smulkesnis vienetas1/100 = poisha
Smulkesnio vieneto simbolispoisha
Populiariausia BDT konversijaBDT į USD
Populiariausia BDT diagramaBDT į USD diagrama

Bangladeshi Taka profilis

MonetosDažnai naudojama: Tk1, Tk2, Tk5
Retai naudojama: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
BanknotaiDažnai naudojama: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Retai naudojama: Tk1
Centrinis bankasBangladešo bankas
Vartotojai
Bangladešas

