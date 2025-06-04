DOT - Polkadot
Valiutos kodas Polkadot yra DOT, o valiutos simbolis yra ●. Žemiau rasite Polkadot kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti DOT kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
Polkadot informacija
Parachains yra pažangūs, naujos kartos pirmo lygio blokų grandinės, kurios peržengia senų tinklų ribas. Specializuoti ir tarpusavyje sujungti, parachains sudaro įvairią nepriklausomų platformų, bendruomenių ir ekonomikų ekosistemą, gerinančią mūsų ryšius internete.
Rizikos naudojant Polkadot
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymų. Buvo incidentų, kai internetinės kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Polkadot istorija
Polkadot tinklo Genesis blokas buvo paleistas 2020 m. gegužės 26 d. kaip Proof of Authority (PoA) tinklas, kurio valdymas buvo kontroliuojamas vieno Sudo (super vartotojo) paskyros. Šiuo metu validatoriai pradėjo jungtis prie tinklo ir signalizuoti savo ketinimą dalyvauti konsensuse. Tinklas išsivystė į Proof of Stake (PoS) tinklą 2020 m. birželio 18 d. Su grandine, saugoma decentralizuotos validatorių bendruomenės, Sudo modulis buvo pašalintas 2020 m. liepos 20 d., perleidžiant grandinės valdymą tokenų (DOT) turėtojams. Tai yra ta vieta, kur Polkadot tapo decentralizuotas.
Susiję nuorodos
Daugiau informacijos galite rasti žemiau pateiktose nuorodose.
Polkadot statistika
|Pavadinimas
|Polkadot
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = N/A
|Smulkesnio vieneto simbolis
|N/A
Kodėl domitės DOT?
Aš noriu...Gauti DOT valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17653
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.641
|▲
|GBP / USD
|1.34869
|▼
|USD / CHF
|0.790078
|▲
|USD / CAD
|1.36660
|▼
|EUR / JPY
|184.293
|▲
|AUD / USD
|0.670779
|▲