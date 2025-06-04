GGP - Guernsey Pound
Guernsey Pound yra Gernsis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Guernsey Pound valiutos kursas yra GGP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra GGP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Guernsey Pound kursus ir valiutos konverterį.
Guernsey Pound statistika
|Pavadinimas
|Guernsey Pound
|Simbolis
|£
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Penny
|Smulkesnio vieneto simbolis
|p
|Populiariausia GGP konversija
|GGP į USD
|Populiariausia GGP diagrama
|GGP į USD diagrama
Guernsey Pound profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: £1, £5, £10, £20, £50
|Vartotojai
Gernsis
Gernsis
Kodėl domitės GGP?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14667
|▲
|USD / JPY
|156.650
|▲
|GBP / USD
|1.34902
|▼
|USD / CHF
|0.790088
|▲
|USD / CAD
|1.36686
|▼
|EUR / JPY
|184.293
|▲
|AUD / USD
|0.670829
|▲