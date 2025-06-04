  1. Pradžia
GGP - Guernsey Pound

Guernsey Pound yra Gernsis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Guernsey Pound valiutos kursas yra GGP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra GGP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Guernsey Pound kursus ir valiutos konverterį.

GGPGernsi svaras

Guernsey Pound statistika

PavadinimasGuernsey Pound
Simbolis£
Smulkesnis vienetas1/100 = Penny
Smulkesnio vieneto simbolisp
Populiariausia GGP konversijaGGP į USD
Populiariausia GGP diagramaGGP į USD diagrama

Guernsey Pound profilis

MonetosDažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BanknotaiDažnai naudojama: £1, £5, £10, £20, £50
Vartotojai
Gernsis

