IDR - Indonesian Rupiah

Indonesian Rupiah yra Indonezija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Indonesian Rupiah valiutos kursas yra IDR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra IDR, o valiutos simbolis yra Rp. Žemiau rasite Indonesian Rupiah kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

Indonesian Rupiah statistika

PavadinimasIndonesian Rupiah
SimbolisRp
Smulkesnis vienetas1/100 = Sen (pasenęs)
Smulkesnio vieneto simbolisSen (pasenęs)
Populiariausia IDR konversijaIDR į USD
Populiariausia IDR diagramaIDR į USD diagrama

Indonesian Rupiah profilis

MonetosDažnai naudojama: Rp100, Rp200, Rp500
Retai naudojama: Rp50, Rp1000
BanknotaiDažnai naudojama: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Centrinis bankasIndonezijos Respublikos centrinis bankas
Vartotojai
Indonezija, Rytų Timoras

