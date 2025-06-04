IDR - Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah yra Indonezija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Indonesian Rupiah valiutos kursas yra IDR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra IDR, o valiutos simbolis yra Rp. Žemiau rasite Indonesian Rupiah kursus ir valiutos konverterį.
Indonesian Rupiah statistika
|Pavadinimas
|Indonesian Rupiah
|Simbolis
|Rp
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Sen (pasenęs)
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Sen (pasenęs)
|Populiariausia IDR konversija
|IDR į USD
|Populiariausia IDR diagrama
|IDR į USD diagrama
Indonesian Rupiah profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Rp100, Rp200, Rp500
Retai naudojama: Rp50, Rp1000
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Centrinis bankas
|Indonezijos Respublikos centrinis bankas
|Vartotojai
Indonezija, Rytų Timoras
Indonezija, Rytų Timoras
Kodėl domitės IDR?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti IDR el. pašto atnaujinimusGauti IDR kursus savo telefoneGauti IDR valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17642
|▼
|GBP / EUR
|1.14661
|▲
|USD / JPY
|156.661
|▲
|GBP / USD
|1.34889
|▼
|USD / CHF
|0.790148
|▲
|USD / CAD
|1.36689
|▼
|EUR / JPY
|184.299
|▲
|AUD / USD
|0.670839
|▲