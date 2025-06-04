XCG - Caribbean Guilder
Caribbean Guilder yra Nyderlandų Antilai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Caribbean Guilder valiutos kursas yra XCG į USD kursas. Valiutos kodas Gilderiai (taip pat vadinami Florinais) yra XCG. Žemiau rasite Caribbean Guilder kursus ir valiutos konverterį.
Caribbean Guilder statistika
|Pavadinimas
|Caribbean Guilder
|Simbolis
|Cg
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia XCG konversija
|XCG į USD
|Populiariausia XCG diagrama
|XCG į USD diagrama
Caribbean Guilder profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Vartotojai
Caribbean Guilder
Caribbean Guilder
Kodėl domitės XCG?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17642
|▼
|GBP / EUR
|1.14642
|▲
|USD / JPY
|156.628
|▲
|GBP / USD
|1.34867
|▼
|USD / CHF
|0.790001
|▲
|USD / CAD
|1.36711
|▼
|EUR / JPY
|184.260
|▲
|AUD / USD
|0.670770
|▲