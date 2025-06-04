  1. Pradžia
XCG - Caribbean Guilder

Caribbean Guilder yra Nyderlandų Antilai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Caribbean Guilder valiutos kursas yra XCG į USD kursas. Valiutos kodas Gilderiai (taip pat vadinami Florinais) yra XCG. Žemiau rasite Caribbean Guilder kursus ir valiutos konverterį.

XCGKaribų guldenas

Caribbean Guilder statistika

PavadinimasCaribbean Guilder
SimbolisCg
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia XCG konversijaXCG į USD
Populiariausia XCG diagramaXCG į USD diagrama

Caribbean Guilder profilis

BanknotaiDažnai naudojama: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Vartotojai
Caribbean Guilder

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.628
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.790001
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.670770

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%