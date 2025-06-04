ETH - Ethereum
Ethereum yra decentralizuota atviro kodo blokų grandinės sistema, turinti savo kriptovaliutą, Ether.Valiutos kodas Ethereum yra ETH, o valiutos simbolis yra Ξ. Žemiau rasite Ethereum kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti ETH kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
Ethereum informacija
Ethereum yra atviras skaitmeninių pinigų ir duomenų paslaugų prieinamumas visiems – nesvarbu, koks jūsų fonas ar vieta. Tai bendruomenės sukurta technologija, kuri yra už kriptovaliutos ether (ETH) ir tūkstančių programų, kurias galite naudoti šiandien.
Rizikos naudojant Ethereum
Kriptovaliutos yra susijusios su dideliu rizikos lygiu, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymiškai apibrėžtos. Buvo incidentų, kai internetinės kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Ethereum istorija
Kelios Ethereum prototipų, turinčių kodinius pavadinimus, versijos buvo sukurtos per 18 mėnesių 2014 ir 2015 metais Ethereum fondo kaip jų koncepcijos įrodymo serijos dalis. „Olympic“ buvo paskutinis prototipas ir viešas beta išankstinis leidimas. Olympic tinklas suteikė vartotojams 25 000 Ether už klaidų testavimą Ethereum blokų grandinės ribose. 2015 metų liepos mėnesį „Frontier“ pažymėjo oficialų Ethereum platformos paleidimą, kai Ethereum sukūrė savo „genesis block“.
Susiję nuorodos
Daugiau informacijos rasite žemiau pateiktose nuorodose.
Ethereum statistika
|Pavadinimas
|Ethereum
|Smulkesnis vienetas
|1/1000000000000000000 = Wei
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Wei
Kodėl domitės ETH?
Aš noriu...Gauti ETH valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17657
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.639
|▲
|GBP / USD
|1.34874
|▼
|USD / CHF
|0.790043
|▲
|USD / CAD
|1.36657
|▼
|EUR / JPY
|184.297
|▲
|AUD / USD
|0.670813
|▲