XLM - Stellar Lumen
Valiutos kodas Lumens yra XLM, o valiutos simbolis yra *. Žemiau rasite Stellar Lumen kursus ir valiutos konverterį. Taip pat galite prenumeruoti mūsų valiutų naujienlaiškius su kasdieniais kursais ir analize, skaityti Xe valiutų tinklaraštį arba pasiimti XLM kursus su savimi naudodami mūsų Xe valiutų programas ir svetainę.
Stellar Lumen Informacija
Stellar yra atvirojo kodo tinklas valiutoms ir mokėjimams. Stellar leidžia kurti, siųsti ir prekiauti skaitmeniniais visų formų pinigų atvaizdais—doleriais, pesais, bitkoinais, praktiškai bet kuo. Jis sukurtas taip, kad visi pasaulio finansiniai sistemai galėtų dirbti kartu viename tinkle.
Rizikos naudojant Uniswap
Kriptovaliutos yra susijusios su didele rizika, nes jos yra nepastovios, nepatikrintos laiku ir šiuo metu nėra reguliuojamos ar įstatymų. Buvo incidentų, kai internetiniai kriptovaliutų piniginės buvo pažeistos įsilaužėlių, dėl ko įvyko didelio masto vagystės.
Uniswap Istorija
2014 m. Jed McCaleb, Mt. Gox įkūrėjas ir Ripple bendraįkūrėjas, kartu su buvusia teisininke Joyce Kim pristatė tinklo sistemą Stellar. Prieš oficialų paleidimą McCaleb sukūrė svetainę pavadinimu "Secret Bitcoin Project", ieškodamas alfa testuotojų. Ne pelno siekianti Stellar Development Foundation buvo sukurta bendradarbiaujant su Stripe generaliniu direktoriumi Patrick Collison ir projektas oficialiai buvo paleistas tą liepą. Stellar gavo 3 milijonus dolerių pradinio finansavimo iš Stripe. Stellar buvo išleistas kaip decentralizuotas mokėjimų tinklas ir protokolas su vietine valiuta, stellar. Paleidimo metu tinklas turėjo 100 milijardų stellarų. 25 procentai jų buvo skirti kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms, dirbančioms finansinės įtraukties link. Stripe gavo 2 procentus arba 2 milijardus pradinius stellarus mainais už savo pradinę investiciją. Kriptovaliuta, iš pradžių žinoma kaip stellar, vėliau buvo pavadinta Lumens arba XLM. 2014 m. rugpjūtį Mercado Bitcoin, pirmasis Brazilijos bitkoinų keitimas, paskelbė, kad naudos Stellar tinklą. 2015 m. sausio mėn. Stellar turėjo apie 3 milijonus registruotų vartotojų paskyrų savo platformoje, o jo rinkos kapitalizacija buvo beveik 15 milijonų dolerių.
Stellar Lumen statistika
|Pavadinimas
|Stellar Lumen
|Smulkesnis vienetas
|1/10000000 = stroop
|Smulkesnio vieneto simbolis
|stroop
