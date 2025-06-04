MWK - Malawian Kwacha
Malawian Kwacha yra Malavis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Malawian Kwacha valiutos kursas yra MWK į USD kursas. Valiutos kodas Kwachas yra MWK, o valiutos simbolis yra MK. Žemiau rasite Malawian Kwacha kursus ir valiutos konverterį.
Malawian Kwacha statistika
|Pavadinimas
|Malawian Kwacha
|Simbolis
|MK
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Tambala
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Tambala
|Populiariausia MWK konversija
|MWK į USD
|Populiariausia MWK diagrama
|MWK į USD diagrama
Malawian Kwacha profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
|Centrinis bankas
|Malavio rezervų bankas
|Vartotojai
Malavis
Malavis
Kodėl domitės MWK?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14651
|▲
|USD / JPY
|156.572
|▲
|GBP / USD
|1.34971
|▼
|USD / CHF
|0.789865
|▲
|USD / CAD
|1.36712
|▼
|EUR / JPY
|184.322
|▲
|AUD / USD
|0.670939
|▲