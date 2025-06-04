  1. Pradžia
CRC - Costa Rican Colon

Costa Rican Colon yra Kosta Rika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Costa Rican Colon valiutos kursas yra CRC į USD kursas. Valiutos kodas Kolonai yra CRC, o valiutos simbolis yra ₡. Žemiau rasite Costa Rican Colon kursus ir valiutos konverterį.

Costa Rican Colon statistika

PavadinimasCosta Rican Colon
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Céntimo
Smulkesnio vieneto simbolisCéntimo
Populiariausia CRC konversijaCRC į USD
Populiariausia CRC diagramaCRC į USD diagrama

Costa Rican Colon profilis

MonetosDažnai naudojama: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
BanknotaiDažnai naudojama: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Centrinis bankasKosta Rikos centrinis bankas
Vartotojai
Kosta Rika

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17640
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.642
GBP / USD1.34856
USD / CHF0.790022
USD / CAD1.36707
EUR / JPY184.274
AUD / USD0.670766

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%