CRC - Costa Rican Colon
Costa Rican Colon yra Kosta Rika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Costa Rican Colon valiutos kursas yra CRC į USD kursas. Valiutos kodas Kolonai yra CRC, o valiutos simbolis yra ₡. Žemiau rasite Costa Rican Colon kursus ir valiutos konverterį.
Costa Rican Colon statistika
|Pavadinimas
|Costa Rican Colon
|Simbolis
|₡
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Céntimo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Céntimo
|Populiariausia CRC konversija
|CRC į USD
|Populiariausia CRC diagrama
|CRC į USD diagrama
Costa Rican Colon profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Centrinis bankas
|Kosta Rikos centrinis bankas
|Vartotojai
Kosta Rika
Kosta Rika
Kodėl domitės CRC?
