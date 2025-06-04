KWD - Kuwaiti Dinar
Kuwaiti Dinar yra Kuveitas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Kuwaiti Dinar valiutos kursas yra KWD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra KWD, o valiutos simbolis yra KD. Žemiau rasite Kuwaiti Dinar kursus ir valiutos konverterį.
Kuveito centrinis bankas vadinamas Kuveito centriniu banku. 2013 m. kovo mėn. Kuveito dinaras yra brangiausia valiuta pasaulyje.
1959 m. Persijos įlankos rupija (XPGR) buvo išleista Indijos rezervų banko, kad būtų naudojama įlankos šalyse, įskaitant Kuveitą. Iki tol Indijos rupija cirkuliavo kartu su daugybe skirtingų užsienio monetų. Įgijus nepriklausomybę, Kuveito dinaras buvo pristatytas 1961 m. 13,33 IND už 1 KWD kursu. Kuveito centrinis bankas buvo įsteigtas 1969 m. valdyti valstybės valiutos sistemą. 1975 m. dinaras buvo susietas su svertine valiutų krepšeliu. Kai Irakas užpuolė Kuveitą 1990 m., Irako dinaras buvo naudojamas trumpą laiką, o Kuveito dinaro vertė smuko. Kai valiuta buvo atkurtas 1991 m. pradžioje, jos vertė grįžo į priešpuolio kursą ir buvo išleistos naujos banknotai. Nuo 2003 iki 2007 m. dinaras buvo susietas su JAV doleriu.
Kuwaiti Dinar statistika
|Pavadinimas
|Kuwaiti Dinar
|Simbolis
|ك
|Smulkesnis vienetas
|1/1000 = Fils
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Fils
|Populiariausia KWD konversija
|KWD į USD
|Populiariausia KWD diagrama
|KWD į USD diagrama
Kuwaiti Dinar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Fils5, Fils10, Fils20, Fils50, Fils100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Fils250, Fils500, ك1, ك5, ك10, ك20
|Vartotojai
Kuveitas
Kuveitas
Kodėl domitės KWD?
