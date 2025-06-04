THB - Thai Baht
Thai Baht yra Tailandas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Thai Baht valiutos kursas yra THB į USD kursas. Valiutos kodas Baht yra THB, o valiutos simbolis yra ฿. Žemiau rasite Thai Baht kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Žemiau nurodytas THB kursas yra tarptautinis (užsienio) kursas. Kursai, naudojami Tailande, gali skirtis.
Ankstyvoji valiuta Tailande
Standartizuoti gamykloje kaldinti monetos ir banknotai pirmą kartą oficialiai buvo išleisti Tailande Rattankosin laikotarpiu; popieriniai pinigai pasirodė kaip karališkos vekseliai 1853 metais. Tai greitai buvo sekama banknotų, išleistų užsienio bankų. 1857 metais Tailandas įsigijo pirmąją monetų kaldinimo mašiną, ir Tailando sidabro monetos pradėjo būti kaldinamos šioje srityje. Monetų kaldinimas buvo supaprastintas 1897 metais, kai 11 nominalų buvo supaprastinti į du (satang ir baht) pagal dešimtainę sidabro standartinę sistemą.
Tailando Baht įvedimas
Iki 1880 metų Tailando Baht buvo fiksuotas prie Britanijos svaro 8 TBH už 1 GBP kursu. Šis kursas keitėsi kelis kartus, kol Baht buvo vėl pririštas prie Japonijos jenos 1:1 per Antrąjį pasaulinį karą. Po karo valiuta pakeitė savo pririšimą į 20.8 Baht už 1 JAV dolerį, tada į 20 Baht už JAV dolerį 1978 metais, ir į 25 Baht 1984 metais.
Finansų krizė
1997 metais Tailandas pateko į finansų krizę. Baht prarado pusę savo vertės, kas paskatino plaukiojančio valiutos kurso režimo priėmimą. Nuo ekonominės krizės Tailando Baht stabilizavosi.
Neoficialiai Tailando Baht naudojamas Laose, Kambodžoje ir Mianmare.
Thai Baht statistika
|Pavadinimas
|Thai Baht
|Simbolis
|฿
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Satang
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Satang
|Populiariausia THB konversija
|THB į USD
|Populiariausia THB diagrama
|THB į USD diagrama
Thai Baht profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
|Centrinis bankas
|Tailando bankas
|Vartotojai
Tailandas
Tailandas
Kodėl domitės THB?
