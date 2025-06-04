BMD - Bermudian Dollar
Bermudian Dollar yra Bermudai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bermudian Dollar valiutos kursas yra BMD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BMD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Bermudian Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Bermudian Dollar statistika
|Pavadinimas
|Bermudian Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia BMD konversija
|BMD į USD
|Populiariausia BMD diagrama
|BMD į USD diagrama
Bermudian Dollar profilis
|Centrinis bankas
|Bermudų monetarinė institucija
|Vartotojai
Bermudai
Bermudai
Kodėl domitės BMD?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14629
|▼
|USD / JPY
|156.625
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790027
|▲
|USD / CAD
|1.36724
|▼
|EUR / JPY
|184.264
|▲
|AUD / USD
|0.670694
|▲