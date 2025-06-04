  1. Pradžia
BMD - Bermudian Dollar

Bermudian Dollar yra Bermudai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bermudian Dollar valiutos kursas yra BMD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BMD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Bermudian Dollar kursus ir valiutos konverterį.

BMDBermudų doleris

Bermudian Dollar statistika

PavadinimasBermudian Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia BMD konversijaBMD į USD
Populiariausia BMD diagramaBMD į USD diagrama

Bermudian Dollar profilis

Centrinis bankasBermudų monetarinė institucija
Vartotojai
Bermudai

