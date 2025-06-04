BZD - Belizean Dollar
Belizean Dollar yra Belizas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Belizean Dollar valiutos kursas yra BZD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BZD, o valiutos simbolis yra BZ$. Žemiau rasite Belizean Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Belizean Dollar statistika
|Pavadinimas
|Belizean Dollar
|Simbolis
|BZ$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia BZD konversija
|BZD į USD
|Populiariausia BZD diagrama
|BZD į USD diagrama
Belizean Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas25, Centas50, BZ$1, BZ$2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Centrinis bankas
|Belizo centrinis bankas
|Vartotojai
Belizas
Belizas
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17640
|▼
|GBP / EUR
|1.14634
|▼
|USD / JPY
|156.642
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790022
|▲
|USD / CAD
|1.36707
|▼
|EUR / JPY
|184.274
|▲
|AUD / USD
|0.670766
|▲