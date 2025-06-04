  1. Pradžia
BZD - Belizean Dollar

Belizean Dollar yra Belizas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Belizean Dollar valiutos kursas yra BZD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra BZD, o valiutos simbolis yra BZ$. Žemiau rasite Belizean Dollar kursus ir valiutos konverterį.

BZDBelizo Doleris

Belizean Dollar statistika

PavadinimasBelizean Dollar
SimbolisBZ$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia BZD konversijaBZD į USD
Populiariausia BZD diagramaBZD į USD diagrama

Belizean Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas25, Centas50, BZ$1, BZ$2
BanknotaiDažnai naudojama: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Centrinis bankasBelizo centrinis bankas
Vartotojai
Belizas

Kodėl domitės BZD?

