GIP - Gibraltar Pound
Gibraltar Pound yra Gibraltaras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Gibraltar Pound valiutos kursas yra GIP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra GIP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Gibraltar Pound kursus ir valiutos konverterį.
Gibraltar Pound statistika
|Pavadinimas
|Gibraltar Pound
|Simbolis
|£
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Penny
|Smulkesnio vieneto simbolis
|p
|Populiariausia GIP konversija
|GIP į USD
|Populiariausia GIP diagrama
|GIP į USD diagrama
Gibraltar Pound profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: £5, £10, £20, £50, £100
|Vartotojai
Gibraltaras
Gibraltaras
Kodėl domitės GIP?
