CVE - Cape Verdean Escudo
Cape Verdean Escudo yra Žalioji Kyšas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Cape Verdean Escudo valiutos kursas yra CVE į USD kursas. Valiutos kodas Eskalai yra CVE, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Cape Verdean Escudo kursus ir valiutos konverterį.
Cape Verdean Escudo statistika
|Pavadinimas
|Cape Verdean Escudo
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavo (nutrauktas)
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centavo (nutrauktas)
|Populiariausia CVE konversija
|CVE į USD
|Populiariausia CVE diagrama
|CVE į USD diagrama
Cape Verdean Escudo profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Centrinis bankas
|Žaliosios Kyšas bankas
|Vartotojai
Žalioji Kyšas
Žalioji Kyšas
Kodėl domitės CVE?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti CVE el. pašto atnaujinimusGauti CVE kursus savo telefoneGauti CVE valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17642
|▼
|GBP / EUR
|1.14642
|▲
|USD / JPY
|156.628
|▲
|GBP / USD
|1.34867
|▼
|USD / CHF
|0.790001
|▲
|USD / CAD
|1.36711
|▼
|EUR / JPY
|184.260
|▲
|AUD / USD
|0.670770
|▲