CVE - Cape Verdean Escudo

Cape Verdean Escudo yra Žalioji Kyšas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Cape Verdean Escudo valiutos kursas yra CVE į USD kursas. Valiutos kodas Eskalai yra CVE, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Cape Verdean Escudo kursus ir valiutos konverterį.

CVEKabo Verde eskudas

Cape Verdean Escudo statistika

PavadinimasCape Verdean Escudo
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavo (nutrauktas)
Smulkesnio vieneto simbolisCentavo (nutrauktas)
Populiariausia CVE konversijaCVE į USD
Populiariausia CVE diagramaCVE į USD diagrama

Cape Verdean Escudo profilis

MonetosDažnai naudojama: $1, $5, $10, $20, $50, $100
BanknotaiDažnai naudojama: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Centrinis bankasŽaliosios Kyšas bankas
Vartotojai
Žalioji Kyšas

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.628
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.790001
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.670770

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%