SCR - Seychellois Rupee

Seychellois Rupee yra Seyšeliai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Seychellois Rupee valiutos kursas yra SCR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra SCR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Seychellois Rupee kursus ir valiutos konverterį.

Seychellois Rupee statistika

PavadinimasSeychellois Rupee
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia SCR konversijaSCR į USD
Populiariausia SCR diagramaSCR į USD diagrama

Seychellois Rupee profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas25, ₨1, ₨5
BanknotaiDažnai naudojama: ₨50, ₨100, ₨500
Centrinis bankasSeyšelių centrinis bankas
Vartotojai
Seyšeliai

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.542
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789787
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671071

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%