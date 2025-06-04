SCR - Seychellois Rupee
Seychellois Rupee yra Seyšeliai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Seychellois Rupee valiutos kursas yra SCR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra SCR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Seychellois Rupee kursus ir valiutos konverterį.
Seychellois Rupee statistika
|Pavadinimas
|Seychellois Rupee
|Simbolis
|₨
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia SCR konversija
|SCR į USD
|Populiariausia SCR diagrama
|SCR į USD diagrama
Seychellois Rupee profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas1, Centas5, Centas10, Centas25, ₨1, ₨5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₨50, ₨100, ₨500
|Centrinis bankas
|Seyšelių centrinis bankas
|Vartotojai
Seyšeliai
Seyšeliai
Kodėl domitės SCR?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17724
|▼
|GBP / EUR
|1.14642
|▲
|USD / JPY
|156.542
|▲
|GBP / USD
|1.34962
|▼
|USD / CHF
|0.789787
|▲
|USD / CAD
|1.36709
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671071
|▲