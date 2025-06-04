LBP - Lebanese Pound
Lebanese Pound yra Libanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Lebanese Pound valiutos kursas yra LBP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra LBP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Lebanese Pound kursus ir valiutos konverterį.
Lebanese Pound statistika
|Pavadinimas
|Lebanese Pound
|Simbolis
|ل.ل
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Piastras
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Piastras
|Populiariausia LBP konversija
|LBP į USD
|Populiariausia LBP diagrama
|LBP į USD diagrama
Lebanese Pound profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ل.ل250, ل.ل500
Retai naudojama: ل.ل50, ل.ل100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Centrinis bankas
|Libano bankas
|Vartotojai
Libanas
Kodėl domitės LBP?
