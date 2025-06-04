  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. LBP

lbp
LBP - Lebanese Pound

Lebanese Pound yra Libanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Lebanese Pound valiutos kursas yra LBP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra LBP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Lebanese Pound kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

lbp
LBPLibano svaras

Lebanese Pound statistika

PavadinimasLebanese Pound
Simbolisل.ل
Smulkesnis vienetas1/100 = Piastras
Smulkesnio vieneto simbolisPiastras
Populiariausia LBP konversijaLBP į USD
Populiariausia LBP diagramaLBP į USD diagrama

Lebanese Pound profilis

MonetosDažnai naudojama: ل.ل250, ل.ل500
Retai naudojama: ل.ل50, ل.ل100
BanknotaiDažnai naudojama: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
Centrinis bankasLibano bankas
Vartotojai
Libanas

Kodėl domitės LBP?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti LBP el. pašto atnaujinimusGauti LBP kursus savo telefoneGauti LBP valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17623
GBP / EUR1.14645
USD / JPY156.716
GBP / USD1.34848
USD / CHF0.790256
USD / CAD1.36718
EUR / JPY184.333
AUD / USD0.670690

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%