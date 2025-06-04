HKD - Hong Kong Dollar
Hong Kong Dollar yra Honkongas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Hong Kong Dollar valiutos kursas yra HKD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra HKD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Hong Kong Dollar kursus ir valiutos konverterį.
19 amžiuje Honkongas naudojo įvairias užsienio valiutas, tokias kaip Indijos rupijos, Ispanijos doleriai, Meksikos pesai ir kinų monetos kasdienėms transakcijoms. Kaip Britanijos kolonija, 1825 metais buvo bandoma standartizuoti valiutų sistemą, įvedant Sterlingo monetas. Tačiau ši valiuta pasirodė esanti nepopuliari, o užsienio monetos ir toliau cirkuliavo.
1863 metais Londono karališkoji monetų kalykla pradėjo leisti Honkongo dolerio monetas. 1935 metais Honkongas buvo vienintelė šalis, likusi sidabro standarte. Japonų okupacijos metu doleris buvo laikinai sustabdytas, jį pakeitė Japonų karinis jenis. 1945 metais Honkongo doleris buvo vėl išleistas, susietas su Britų svaru 16 HKD už 1 GBP kursu. 1972 metais Honkongo doleris vėl buvo susietas su JAV doleriu, o kursas keitėsi kelis kartus per ateinančius kelis dešimtmečius. Šiuo metu HKD veikia pagal susietą valiutų keitimo režimą.
Hong Kong Dollar statistika
|Pavadinimas
|Hong Kong Dollar
|Simbolis
|HK$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia HKD konversija
|HKD į USD
|Populiariausia HKD diagrama
|HKD į USD diagrama
Hong Kong Dollar profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
|Centrinis bankas
|Honkongo pinigų valdžia
|Vartotojai
Honkongas
Honkongas
Kodėl domitės HKD?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti HKD el. pašto atnaujinimusGauti HKD kursus savo telefoneGauti HKD valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17642
|▼
|GBP / EUR
|1.14661
|▲
|USD / JPY
|156.661
|▲
|GBP / USD
|1.34889
|▼
|USD / CHF
|0.790148
|▲
|USD / CAD
|1.36689
|▼
|EUR / JPY
|184.299
|▲
|AUD / USD
|0.670839
|▲