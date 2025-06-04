  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. HKD

hkd
HKD - Hong Kong Dollar

Hong Kong Dollar yra Honkongas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Hong Kong Dollar valiutos kursas yra HKD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra HKD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Hong Kong Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

hkd
HKDHonkongo doleris

19 amžiuje Honkongas naudojo įvairias užsienio valiutas, tokias kaip Indijos rupijos, Ispanijos doleriai, Meksikos pesai ir kinų monetos kasdienėms transakcijoms. Kaip Britanijos kolonija, 1825 metais buvo bandoma standartizuoti valiutų sistemą, įvedant Sterlingo monetas. Tačiau ši valiuta pasirodė esanti nepopuliari, o užsienio monetos ir toliau cirkuliavo.

1863 metais Londono karališkoji monetų kalykla pradėjo leisti Honkongo dolerio monetas. 1935 metais Honkongas buvo vienintelė šalis, likusi sidabro standarte. Japonų okupacijos metu doleris buvo laikinai sustabdytas, jį pakeitė Japonų karinis jenis. 1945 metais Honkongo doleris buvo vėl išleistas, susietas su Britų svaru 16 HKD už 1 GBP kursu. 1972 metais Honkongo doleris vėl buvo susietas su JAV doleriu, o kursas keitėsi kelis kartus per ateinančius kelis dešimtmečius. Šiuo metu HKD veikia pagal susietą valiutų keitimo režimą.

Hong Kong Dollar statistika

PavadinimasHong Kong Dollar
SimbolisHK$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia HKD konversijaHKD į USD
Populiariausia HKD diagramaHKD į USD diagrama

Hong Kong Dollar profilis

BanknotaiDažnai naudojama: HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500, HK$1000
Centrinis bankasHonkongo pinigų valdžia
Vartotojai
Honkongas

Kodėl domitės HKD?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti HKD el. pašto atnaujinimusGauti HKD kursus savo telefoneGauti HKD valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14661
USD / JPY156.661
GBP / USD1.34889
USD / CHF0.790148
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670839

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%