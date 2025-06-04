TRY - Turkish Lira
Turkish Lira yra Turkija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Turkish Lira valiutos kursas yra TRY į USD kursas. Valiutos kodas Lira yra TRY, o valiutos simbolis yra ₺. Žemiau rasite Turkish Lira kursus ir valiutos konverterį.
Turkish Lira statistika
|Pavadinimas
|Turkish Lira
|Simbolis
|TL
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = kuruş
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Kr
|Populiariausia TRY konversija
|TRY į USD
|Populiariausia TRY diagrama
|TRY į USD diagrama
Turkish Lira profilis
|Pravardės
|Kağıt, Mangır, Papel
|Monetos
|Dažnai naudojama: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Retai naudojama: 1Kr
|Banknotai
|Dažnai naudojama: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Centrinis bankas
|Turkijos Respublikos centrinis bankas
|Vartotojai
Turkija, Šiaurės Kipras
Turkija, Šiaurės Kipras
Kodėl domitės TRY?
