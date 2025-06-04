  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. TRY

try
TRY - Turkish Lira

Turkish Lira yra Turkija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Turkish Lira valiutos kursas yra TRY į USD kursas. Valiutos kodas Lira yra TRY, o valiutos simbolis yra ₺. Žemiau rasite Turkish Lira kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

try
TRYTurkijos Lira

Turkish Lira statistika

PavadinimasTurkish Lira
SimbolisTL
Smulkesnis vienetas1/100 = kuruş
Smulkesnio vieneto simbolisKr
Populiariausia TRY konversijaTRY į USD
Populiariausia TRY diagramaTRY į USD diagrama

Turkish Lira profilis

PravardėsKağıt, Mangır, Papel
MonetosDažnai naudojama: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Retai naudojama: 1Kr
BanknotaiDažnai naudojama: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Centrinis bankasTurkijos Respublikos centrinis bankas
Vartotojai
Turkija, Šiaurės Kipras

Kodėl domitės TRY?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti TRY el. pašto atnaujinimusGauti TRY kursus savo telefoneGauti TRY valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34934
USD / CHF0.789889
USD / CAD1.36718
EUR / JPY184.316
AUD / USD0.670973

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%