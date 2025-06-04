GMD - Gambian Dalasi
Gambian Dalasi yra Gambija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Gambian Dalasi valiutos kursas yra GMD į USD kursas. Valiutos kodas Dalasis yra GMD, o valiutos simbolis yra D. Žemiau rasite Gambian Dalasi kursus ir valiutos konverterį.
Gambian Dalasi statistika
|Pavadinimas
|Gambian Dalasi
|Simbolis
|Dalasi
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = butut
|Smulkesnio vieneto simbolis
|butut
|Populiariausia GMD konversija
|GMD į USD
|Populiariausia GMD diagrama
|GMD į USD diagrama
Gambian Dalasi profilis
|Vartotojai
Gambija
Gambija
Kodėl domitės GMD?
