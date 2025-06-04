  1. Pradžia
GMD - Gambian Dalasi

Gambian Dalasi yra Gambija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Gambian Dalasi valiutos kursas yra GMD į USD kursas. Valiutos kodas Dalasis yra GMD, o valiutos simbolis yra D. Žemiau rasite Gambian Dalasi kursus ir valiutos konverterį.

Gambian Dalasi statistika

PavadinimasGambian Dalasi
SimbolisDalasi
Smulkesnis vienetas1/100 = butut
Smulkesnio vieneto simbolisbutut
Populiariausia GMD konversijaGMD į USD
Populiariausia GMD diagramaGMD į USD diagrama

Gambian Dalasi profilis

Vartotojai
Gambija

Kodėl domitės GMD?

Aš noriu...

