MUR - Mauritian Rupee
Mauritian Rupee yra Mauricijus valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mauritian Rupee valiutos kursas yra MUR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra MUR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Mauritian Rupee kursus ir valiutos konverterį.
Mauritian Rupee statistika
|Pavadinimas
|Mauritian Rupee
|Simbolis
|₨
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia MUR konversija
|MUR į USD
|Populiariausia MUR diagrama
|MUR į USD diagrama
Mauritian Rupee profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Centrinis bankas
|Mauricijaus bankas
|Vartotojai
Mauricijus
Mauricijus
Kodėl domitės MUR?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14651
|▲
|USD / JPY
|156.572
|▲
|GBP / USD
|1.34971
|▼
|USD / CHF
|0.789865
|▲
|USD / CAD
|1.36712
|▼
|EUR / JPY
|184.322
|▲
|AUD / USD
|0.670939
|▲