MUR - Mauritian Rupee

Mauritian Rupee yra Mauricijus valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mauritian Rupee valiutos kursas yra MUR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra MUR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Mauritian Rupee kursus ir valiutos konverterį.

mur
MURMauricijus rupija

Mauritian Rupee statistika

PavadinimasMauritian Rupee
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia MUR konversijaMUR į USD
Populiariausia MUR diagramaMUR į USD diagrama

Mauritian Rupee profilis

BanknotaiDažnai naudojama: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
Centrinis bankasMauricijaus bankas
Vartotojai
Mauricijus

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34971
USD / CHF0.789865
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.322
AUD / USD0.670939

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%