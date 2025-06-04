  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. MMK

mmk
MMK - Burmese Kyat

Burmese Kyat yra Mjanma (Birma) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Burmese Kyat valiutos kursas yra MMK į USD kursas. Valiutos kodas Kiatų yra MMK, o valiutos simbolis yra K. Žemiau rasite Burmese Kyat kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: XE.com nurodytos MMK normos yra oficialios keitimo normos. Juodojoje rinkoje MMK normos gali labai skirtis.

Pasirinkite valiutą

mmk
MMKBirmos kyatas

Burmese Kyat statistika

PavadinimasBurmese Kyat
SimbolisK
Smulkesnis vienetas1/100 = Pya
Smulkesnio vieneto simbolisPya
Populiariausia MMK konversijaMMK į USD
Populiariausia MMK diagramaMMK į USD diagrama

Burmese Kyat profilis

BanknotaiDažnai naudojama: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
Centrinis bankasMjanmaro centrinis bankas
Vartotojai
Mjanma (Birma)

Kodėl domitės MMK?

Aš noriu...

Prenumeruoti MMK el. pašto atnaujinimusGauti MMK kursus savo telefoneGauti MMK valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789922
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.670936

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%