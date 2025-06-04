MMK - Burmese Kyat
Burmese Kyat yra Mjanma (Birma) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Burmese Kyat valiutos kursas yra MMK į USD kursas. Valiutos kodas Kiatų yra MMK, o valiutos simbolis yra K. Žemiau rasite Burmese Kyat kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: XE.com nurodytos MMK normos yra oficialios keitimo normos. Juodojoje rinkoje MMK normos gali labai skirtis.
Burmese Kyat statistika
|Pavadinimas
|Burmese Kyat
|Simbolis
|K
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Pya
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Pya
|Populiariausia MMK konversija
|MMK į USD
|Populiariausia MMK diagrama
|MMK į USD diagrama
Burmese Kyat profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
|Centrinis bankas
|Mjanmaro centrinis bankas
|Vartotojai
Mjanma (Birma)
Mjanma (Birma)
Kodėl domitės MMK?
