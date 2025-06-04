XDR - IMF Special Drawing Rights
IMF Special Drawing Rights yra Tarptautinis valiutos fondas (TVF) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias IMF Special Drawing Rights valiutos kursas yra XDR į USD kursas. Valiutos kodas Specialiosios atkūrimo teisės yra XDR. Žemiau rasite IMF Special Drawing Rights kursus ir valiutos konverterį.
IMF Special Drawing Rights statistika
|Pavadinimas
|IMF Special Drawing Rights
|Simbolis
|Specialiosios atkūrimo teisės
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia XDR konversija
|XDR į USD
|Populiariausia XDR diagrama
|XDR į USD diagrama
IMF Special Drawing Rights profilis
|Vartotojai
Tarptautinis valiutos fondas (TVF)
Tarptautinis valiutos fondas (TVF)
Kodėl domitės XDR?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17738
|▼
|GBP / EUR
|1.14620
|▼
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34952
|▼
|USD / CHF
|0.789534
|▲
|USD / CAD
|1.36730
|▼
|EUR / JPY
|184.349
|▲
|AUD / USD
|0.670936
|▲