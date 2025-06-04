  1. Pradžia
XDR - IMF Special Drawing Rights

IMF Special Drawing Rights yra Tarptautinis valiutos fondas (TVF) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias IMF Special Drawing Rights valiutos kursas yra XDR į USD kursas. Valiutos kodas Specialiosios atkūrimo teisės yra XDR. Žemiau rasite IMF Special Drawing Rights kursus ir valiutos konverterį.

XDRTVF specialiosios atsargos

IMF Special Drawing Rights statistika

PavadinimasIMF Special Drawing Rights
SimbolisSpecialiosios atkūrimo teisės
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia XDR konversijaXDR į USD
Populiariausia XDR diagramaXDR į USD diagrama

IMF Special Drawing Rights profilis

Vartotojai
Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

