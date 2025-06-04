SDG - Sudanese Pound
Sudanese Pound yra Sudanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Sudanese Pound valiutos kursas yra SDG į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra SDG, o valiutos simbolis yra ج.س.. Žemiau rasite Sudanese Pound kursus ir valiutos konverterį.
Sudanese Pound statistika
|Pavadinimas
|Sudanese Pound
|Simbolis
|Svaras
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Piastrai
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Piastrai
|Populiariausia SDG konversija
|SDG į USD
|Populiariausia SDG diagrama
|SDG į USD diagrama
Sudanese Pound profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Piastrai1, Piastrai5, Piastrai10, Svaras20, Svaras50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Svaras1, Svaras2, Svaras5, Svaras10, Svaras20
|Centrinis bankas
|Sudano centrinis bankas
|Vartotojai
Sudanas
Sudanas
Kodėl domitės SDG?
Aš noriu...Prenumeruoti SDG el. pašto atnaujinimusGauti SDG kursus savo telefoneGauti SDG valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17724
|▼
|GBP / EUR
|1.14642
|▲
|USD / JPY
|156.542
|▲
|GBP / USD
|1.34962
|▼
|USD / CHF
|0.789787
|▲
|USD / CAD
|1.36709
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671071
|▲