SDG - Sudanese Pound

Sudanese Pound yra Sudanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Sudanese Pound valiutos kursas yra SDG į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra SDG, o valiutos simbolis yra ج.س.. Žemiau rasite Sudanese Pound kursus ir valiutos konverterį.

Sudanese Pound statistika

PavadinimasSudanese Pound
SimbolisSvaras
Smulkesnis vienetas1/100 = Piastrai
Smulkesnio vieneto simbolisPiastrai
Populiariausia SDG konversijaSDG į USD
Populiariausia SDG diagramaSDG į USD diagrama

Sudanese Pound profilis

MonetosDažnai naudojama: Piastrai1, Piastrai5, Piastrai10, Svaras20, Svaras50
BanknotaiDažnai naudojama: Svaras1, Svaras2, Svaras5, Svaras10, Svaras20
Centrinis bankasSudano centrinis bankas
Vartotojai
Sudanas

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.542
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789787
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671071

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%