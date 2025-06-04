CNY - Chinese Yuan Renminbi
Chinese Yuan Renminbi yra Kinija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Chinese Yuan Renminbi valiutos kursas yra CNY į USD kursas. Valiutos kodas Juanas Renminbi yra CNY, o valiutos simbolis yra ¥. Žemiau rasite Chinese Yuan Renminbi kursus ir valiutos konverterį.
Ankstyvoji valiuta Kinijoje
Turėdama daugiau nei 3000 metų istoriją, Kinijos valiuta egzistavo tiek Senovės, tiek Imperatoriškoje Kinijoje. 1914 m. Sidabrinis doleris buvo įsteigtas kaip oficiali Kinijos Respublikos valiuta, o 1930-aisiais buvo pridėti variniai, fen ir nikeliniai monetos. Šiuo laikotarpiu sidabras brango, ir Kinija nebegalėjo išlaikyti sidabro standarto. 1935 m. buvo išleista nauja valiuta, žinoma kaip Fǎbì.
Auksinio juano ir Kinijos juano Renminbi įvedimas
Auksinis juanas 1948 m. pakeitė Fǎbì santykiu 1 Auksinis juanas už 3 milijonus juano Fǎbì. Tais pačiais metais buvo pristatytas juanas Renminbi (dažnai vadinamas RMB) kaip būdas padėti stabilizuoti komunistų kontroliuojamas teritorijas žemyninėje Kinijoje. 1955 m. įvyko pervertinimas ir buvo pristatytas naujas juanas Renminbi santykiu 1 naujas juanas už 10 000 senų juanų.
Renminbi užsienio valiutų rinkoje
Komandininės ekonomikos laikotarpiu Kinijos juanas Renminbi buvo nustatytas neįtikėtiniems keitimo kursams, todėl buvo įvestos griežtos valiutų gairės. Kai Kinijos ekonomika atsidarė 1978 m., juanas Renminbi buvo naudojamas tik vidaus rinkoje, o užsieniečiai naudojo keitimo sertifikatus; tai lėmė galingą juodąją rinką. Nuo 1997 iki 2005 m. Kinijos vyriausybė pririšo Kinijos juaną Renminbi prie JAV dolerio maždaug 8,3 CNY už 1 USD. 2005 m. buvo įvestas lanksčių keitimo kursų mechanizmas, o RMB buvo pervertintas iki 8,1 Renminbi už JAV dolerį. Kinijos vyriausybė 2009 m. pradėjo bandomąją programą, leidžiančią kai kurioms įmonėms Guangdong ir Šanchajuje vykdyti verslo ir prekybos sandorius su partneriais Honkonge, Makao ir pasirinktuose šalyse. Programa nuo to laiko išsiplėtė į visas Kinijos sritis ir visus tarptautinius partnerius. Kinija taip pat sudarė susitarimus su Australija, Japonija, Tailandu, Rusija ir Vietnamu, kad leistų tiesioginę valiutų prekybą, o ne konvertuoti į JAV dolerį. Kaip valdomas plaukiojimas, Renminbi vertė nustatoma pagal užsienio valiutų krepšelį.
Chinese Yuan Renminbi statistika
|Pavadinimas
|Chinese Yuan Renminbi
|Simbolis
|¥
|Smulkesnis vienetas
|1/10 = Jiao
|Smulkesnio vieneto simbolis
|角
|Populiariausia CNY konversija
|CNY į USD
|Populiariausia CNY diagrama
|CNY į USD diagrama
Chinese Yuan Renminbi profilis
|Pravardės
|kuài, Mao
|Monetos
|Dažnai naudojama: ¥1, 5角, 1角
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ¥5, ¥10, ¥20, ¥50, ¥100, ¥1
Retai naudojama: ¥2, 2角, 5角, 1角
|Centrinis bankas
|Kinijos liaudies bankas
|Vartotojai
Kinija
Kinija
Kodėl domitės CNY?
