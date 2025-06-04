ANG - Dutch Guilder
Dutch Guilder yra Nyderlandų Antilai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Dutch Guilder valiutos kursas yra ANG į USD kursas. Valiutos kodas Gilderiai (taip pat vadinami Florinais) yra ANG, o valiutos simbolis yra ƒ. Žemiau rasite Dutch Guilder kursus ir valiutos konverterį.
Dutch Guilder statistika
|Pavadinimas
|Dutch Guilder
|Simbolis
|ƒ
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia ANG konversija
|ANG į USD
|Populiariausia ANG diagrama
|ANG į USD diagrama
Dutch Guilder profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Vartotojai
Nyderlandų Antilai, Bonaire, Kuraçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Martenas
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17650
|▼
|GBP / EUR
|1.14626
|▼
|USD / JPY
|156.620
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.789999
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.263
|▲
|AUD / USD
|0.670713
|▲