ang
ANG - Dutch Guilder

Dutch Guilder yra Nyderlandų Antilai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Dutch Guilder valiutos kursas yra ANG į USD kursas. Valiutos kodas Gilderiai (taip pat vadinami Florinais) yra ANG, o valiutos simbolis yra ƒ. Žemiau rasite Dutch Guilder kursus ir valiutos konverterį.

Dutch Guilder statistika

PavadinimasDutch Guilder
Simbolisƒ
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia ANG konversijaANG į USD
Populiariausia ANG diagramaANG į USD diagrama

Dutch Guilder profilis

BanknotaiDažnai naudojama: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Vartotojai
Nyderlandų Antilai, Bonaire, Kuraçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Martenas

