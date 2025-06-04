BTN - Bhutanese Ngultrum
Bhutanese Ngultrum yra Bhutanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bhutanese Ngultrum valiutos kursas yra BTN į USD kursas. Valiutos kodas Ngultrums yra BTN, o valiutos simbolis yra Nu.. Žemiau rasite Bhutanese Ngultrum kursus ir valiutos konverterį.
Bhutanese Ngultrum statistika
|Pavadinimas
|Bhutanese Ngultrum
|Simbolis
|Ngultrum
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = chhertum
|Smulkesnio vieneto simbolis
|chhertum
|Populiariausia BTN konversija
|BTN į USD
|Populiariausia BTN diagrama
|BTN į USD diagrama
Bhutanese Ngultrum profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Centrinis bankas
|Bhutan Karališkoji monetarinė institucija
|Vartotojai
Bhutanas
Bhutanas
Kodėl domitės BTN?
