BTN - Bhutanese Ngultrum

Bhutanese Ngultrum yra Bhutanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bhutanese Ngultrum valiutos kursas yra BTN į USD kursas. Valiutos kodas Ngultrums yra BTN, o valiutos simbolis yra Nu.. Žemiau rasite Bhutanese Ngultrum kursus ir valiutos konverterį.

Bhutanese Ngultrum statistika

PavadinimasBhutanese Ngultrum
SimbolisNgultrum
Smulkesnis vienetas1/100 = chhertum
Smulkesnio vieneto simbolischhertum
Populiariausia BTN konversijaBTN į USD
Populiariausia BTN diagramaBTN į USD diagrama

Bhutanese Ngultrum profilis

MonetosDažnai naudojama: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
BanknotaiDažnai naudojama: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
Centrinis bankasBhutan Karališkoji monetarinė institucija
Vartotojai
Bhutanas

Kodėl domitės BTN?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17646
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34858
USD / CHF0.790010
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.271
AUD / USD0.670776

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%