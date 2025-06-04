LKR - Sri Lankan Rupee
Sri Lankan Rupee yra Šri Lanka valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Sri Lankan Rupee valiutos kursas yra LKR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra LKR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Sri Lankan Rupee kursus ir valiutos konverterį.
Sri Lankan Rupee statistika
|Pavadinimas
|Sri Lankan Rupee
|Simbolis
|₨
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia LKR konversija
|LKR į USD
|Populiariausia LKR diagrama
|LKR į USD diagrama
Sri Lankan Rupee profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Centrinis bankas
|Šri Lankos centrinis bankas
|Vartotojai
Šri Lanka
Šri Lanka
Kodėl domitės LKR?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti LKR el. pašto atnaujinimusGauti LKR kursus savo telefoneGauti LKR valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17696
|▼
|GBP / EUR
|1.14657
|▲
|USD / JPY
|156.587
|▲
|GBP / USD
|1.34947
|▼
|USD / CHF
|0.789982
|▲
|USD / CAD
|1.36715
|▼
|EUR / JPY
|184.297
|▲
|AUD / USD
|0.670907
|▲