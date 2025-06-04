  1. Pradžia
LKR - Sri Lankan Rupee

Sri Lankan Rupee yra Šri Lanka valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Sri Lankan Rupee valiutos kursas yra LKR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra LKR, o valiutos simbolis yra ₨. Žemiau rasite Sri Lankan Rupee kursus ir valiutos konverterį.

lkr
LKRŠri Lankos rupija

Sri Lankan Rupee statistika

PavadinimasSri Lankan Rupee
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia LKR konversijaLKR į USD
Populiariausia LKR diagramaLKR į USD diagrama

Sri Lankan Rupee profilis

BanknotaiDažnai naudojama: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
Centrinis bankasŠri Lankos centrinis bankas
Vartotojai
Šri Lanka

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17696
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.587
GBP / USD1.34947
USD / CHF0.789982
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.297
AUD / USD0.670907

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%