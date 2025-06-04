OMR - Omani Rial
Omani Rial yra Omanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Omani Rial valiutos kursas yra OMR į USD kursas. Valiutos kodas Rialai yra OMR, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Omani Rial kursus ir valiutos konverterį.
Omani Rial statistika
|Pavadinimas
|Omani Rial
|Simbolis
|﷼
|Smulkesnis vienetas
|1/1000 = Baisa
|Smulkesnio vieneto simbolis
|bz
|Populiariausia OMR konversija
|OMR į USD
|Populiariausia OMR diagrama
|OMR į USD diagrama
Omani Rial profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: bz5, bz10, bz25, bz50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Centrinis bankas
|Omano centrinis bankas
|Vartotojai
Omanas
Omanas
Kodėl domitės OMR?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti OMR el. pašto atnaujinimusGauti OMR kursus savo telefoneGauti OMR valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14648
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789858
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.324
|▲
|AUD / USD
|0.670960
|▲