OMR - Omani Rial

Omani Rial yra Omanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Omani Rial valiutos kursas yra OMR į USD kursas. Valiutos kodas Rialai yra OMR, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Omani Rial kursus ir valiutos konverterį.

Omani Rial statistika

PavadinimasOmani Rial
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/1000 = Baisa
Smulkesnio vieneto simbolisbz
Populiariausia OMR konversijaOMR į USD
Populiariausia OMR diagramaOMR į USD diagrama

Omani Rial profilis

MonetosDažnai naudojama: bz5, bz10, bz25, bz50
BanknotaiDažnai naudojama: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Centrinis bankasOmano centrinis bankas
Vartotojai
Omanas

Kodėl domitės OMR?

Aš noriu...

